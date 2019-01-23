أهالي يدمة ومراكزها: المحكمة بلا قاضٍ.. ومعاملاتنا متوقفة

ناشدوا رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد 8 أشهر من التعطل

ناشد أهالي محافظة يدمة والمراكز التابعة لها رئيسَ مجلس القضاء الأعلى، النظر في وضعهم، على خلفية تراكم القضايا بالمحكمة منذ ثمانية شهور، بسبب عدم وجود قاضٍ؛ مما أدى إلى تأخر إنهاء معاملات المواطنين.

وقال عدد من المراجعين: عدم وجود قاض بالمحكمة تسبب في تعطل معاملاتنا وتأخيرها.

وطالَبَ المواطنون رئيسَ مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض في المحكمة لإنهاء القضايا والمعاملات المتعطلة.