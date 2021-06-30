أجواء متقلبة بجازان والدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

إبلاغ دوريات السلامة للمتابعة وتوعية السكان من مخاطرها

تشهد حالياً منطقة جازان أجواء متقلبة، حيث تشهد المحافظات الجبلية أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح.

من جانبها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصاً على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة؛ لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعيا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.