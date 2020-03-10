بزيادة 54 حالة خلال يوم.. عدد مصابي "كورونا" في بريطانيا يرتفع إلى 373

أفاد مسؤولو الصحة اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 373 بالمقارنة مع 319 شخصاًأمس.
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق اليوم وفاة سادس شخص جراء إصابته بالفيروس.فيروس كورونا الجديد
الفيروس قضى على سادس ضحية اليوم
أفاد مسؤولو الصحة اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 373 بالمقارنة مع 319 شخصاًأمس.
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق اليوم وفاة سادس شخص جراء إصابته بالفيروس.