بزيادة 54 حالة خلال يوم.. عدد مصابي "كورونا" في بريطانيا يرتفع إلى 373

الفيروس قضى على سادس ضحية اليوم

أفاد مسؤولو الصحة اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 373 بالمقارنة مع 319 شخصاًأمس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق اليوم وفاة سادس شخص جراء إصابته بالفيروس.