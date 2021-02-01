تونس تسجل 1417 إصابة جديدة و74 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 208885 والوفيات 6754

سجلت تونس 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و74 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 208885 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6754 حالةً.

