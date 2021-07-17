"أدبي حائل" يُشارك بأكثر من 50 إصدارًا في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

إضافة إلى دواوين شعر وقصص وروايات ودراسات أدبية وكتب نقدية وفكرية

يُشارك النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، بأكثر من 50 إصدارًا ثقافيًا في معرض الرياض الدولي للكتاب، والمزمع انطلاقه خلال الفترة من 1 - 10 أكتوبر 2021م ، بالإضافة إلى عددٍ من دواوين الشعر، والقصص، والروايات، ودراسات أدبية، وكتب نقدية، وفكرية.



وأوضح رئيس نادي حائل الأدبي الدكتور نايف المهيلب، أن النادي سيشارك بمجموعة من سلسلة الأدب السعودي من مشروعه لطباعة وترجمة البحوث العلمية المهتمة بالأدب السعودي، مشيرًا إلى أن ركن النادي في المعرض سيشتمل على عرض بوربوينت، بالإضافة إلى عرض بعض الأفلام القصيرة، وسيكون هناك إهداءات للضيوف.



وأكد المهيلب حرص النادي على مشاركاته من خلال تنوع مطبوعاته ما بين كتب متخصصة في الأدب السعودي، وفي الإبداع شعرًا، ونثرًا وكتب أخرى متخصصة في النقد، إلى جانب إشراك المبادرات النوعية في دعم الكتاب.