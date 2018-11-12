نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البقمي

استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد مرزوق عواض البقمي الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبَّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما نقل ضباط "وزارة الدفاع" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لذوي الشهداء، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبهم، عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنائهم -رحمهم الله - للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن الغالي، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة تربة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، يتقدمهم محافظ تربة ناصر السبيعي، الذين أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.