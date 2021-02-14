الأنظار تترقب الهطول الثلجي.. "كراني": جهزوا الملابس الشتوية

بعد التحرك الملموس للكتلة القطبية العنيفة جنوبًا

أكد خبير الطقس حسن كراني أنه ثبت هطول الثلوج بغزارة على بلاد الشام يليها الشمالية الغربية وسواحلها.

وقال "كراني": بعد التحرك الملموس للكتلة القطبية العنيفة جنوبًا، ثبت شرعًا هطول الثلوج بغزارة على بلاد الشام يليها الشمالية الغربية وسواحلها، والحدود الشمالية؛ طريف، والقريات، وأجواء مصر العربية.

وأضاف: جهزوا أنفسكم باللبس الشتوي وتجنبوا التيار البارد.

وكان خبير الطقس حسن كراني حذر من كتلة قطبية هي الأعنف تتحرك الثلاثاء بعد غدٍ في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها.

وقال "كراني": أعنف كتلة قطبية تتحرك الثلاثاء في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها؛ القريات، وطريف، والحدود الشمالية، وتتعمق الأربعاء شرقًا، والخميس والجمعة تغطي الشمال مع فرصة صقيع وهطول ثلوج وتجمد ومياه وضباب وحرارة تلامس الصفر ودونه، فيما تمتد السبت جنوبًا.