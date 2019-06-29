"ولي العهد" : أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود من أجل بلدنا .. والرحلة طويلة

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليومالسبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثيرمن الإنجازات في كافة الأصعدة .
وقال ولي العهد " نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلةالماضية ".
وأضاف إن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات على الصعيد السياسيوالاقتصادي والعسكري وإنجازات لم تحقق من قبل ، وهذا سيساهم في المزيد نمو الوظائفوالمزيد من الأمن للبلدين .
وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعوديةفي قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت ليومين.
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليومالسبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثيرمن الإنجازات في كافة الأصعدة .
وقال ولي العهد " نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلةالماضية ".
وأضاف إن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات على الصعيد السياسيوالاقتصادي والعسكري وإنجازات لم تحقق من قبل ، وهذا سيساهم في المزيد نمو الوظائفوالمزيد من الأمن للبلدين .
وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعوديةفي قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت ليومين.