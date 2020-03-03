نجاح استئصال ورَم ملتصق بأعصاب اليد لمريضة بجازان

أجراها أطباء جراحة العظام في مستشفى الملك فهد

تمكّن أطباء جراحة العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من استئصال ورم ملتصق بأوتار وأعصاب اليد اليمنى لمريضة.

وتَضَمّنت العملية فتحَ الجلد، وتسليك الورم من أوتار الإصبع والحزمة الوعائية العصبية؛ ليتم استئصال كامل الورم، والتأكد من سلامة كل أجزاء الإصبع، وإنهاء الألم الذي كانت تعاني منه المريضة جراء وجود الورم.