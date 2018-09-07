"مدارس القريات" تختتم الأسبوع التمهيدي بتوزيع الهدايا والورود

برامج وفعاليات منوعة لغرس حُب الوطن بنفوس الطلاب والطالبات

اختتمت مدارس محافظة القريات "بنين- بنات" أسبوع التهيئة والتمهيدي لطلابها الجدد والمستجدين بمراحلها الثلاث للعام الدراسي الجديد (1439/1440هـ)، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمسابقات المعدة مُسبقًا.

وتنوعت الأنشطة ما بين برامج استقبال الطلاب والطالبات وألعاب ومسابقات للبراعم تهدف إلى غرس حُب المدرسة وتقريبها إلى نفوسهم وتنشئتهم على القيم والأخلاق الإسلامية والمواطنة الصالحة للمرحلة الابتدائية.

وتضمن أسبوع التهيئة في المرحلتين المتوسطة والثانوية "تعريف الطلبة بالمرحلة الجديدة التي سوف يدرسونها وتقديم النصائح والإرشادات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح والتفوق لهم".

وجاءت هذه الفعاليات والبرامج بمتابعة مباشرة من مسؤولي إدارة التعليم بالقريات يتقدمهم مدير تعليم القريات د.محمد بن عبدالله الثبيتي الذي تابع انطلاق العام الدراسي بعدد من مدارس المحافظة ووقف على برامجها واستعداداتها وحضور الطلاب الطابور الصباحي، كما تبادل الأحاديث الأبوية والتربوية معهم.

ورعى "الثبيتي" برنامج الأسبوع التمهيدي الذي نظمته مدارس "مجد العلوم الأهلية والإمام مسلم وثانوية الملك فهد" واطّلع على جاهزية هذه المدارس وإعداد الجداول المدرسية بها للعام الدراسي الجديد.

وحضر مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية محمد الزايدي البرنامج الذي نفّذته مدارس نبراس القريات الأهلية للأسبوع التمهيدي، والذي شمل برنامج الأذكار الصباحية والإلقاء، بمتابعة رئيس مجلس إدارة المدرسة عبدالله الرويلان.

وأُلقيت القصائد الترحيبية وقُدِّمت الهدايا للطالبات المستجدات في المتوسطة الرابعة خلال حفل أقامته رائدة النشاط الطلابي بالمدرسة سلمى الجباب وأشرفت عليه قائدة المدرسة سميحة مفلح العازمي وحضرته المشرفة التربوية مها محير الجندل.

وودّعت الإبتدائية التاسعة الأسبوع التمهيدي لطالبات الصف الأول في حفل استقبال الأمهات وبناتهن بالورود وبتوزيع الهدايا على الطالبات، بحضور المشرفة التربوية مريم السيف.

وفي مدارس "رياض الأطفال"، نفّذت الروضة الثانية لبراعمها الصغيرات عددًا من الفعاليات الخاصة بالأسبوع التمهيدي، بإشراف قائدة الروضة ثريا العطية.

ونظمت مدارس القرى التابعة للقريات برامج مماثلة ومنوعة، فقد تابع رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم القريات د.جابر سعود الشراري فعاليات الأسبوع التمهيدي في ابتدائية غطي.