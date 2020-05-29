لبنان: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

العدد التراكمي للحالات يرتفع إلى 1172

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبت مخبريًّا من أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ثلاث منها من المقيمين المخالطين لوافدين، والأخيرة من اللبنانيين الوافدين من الخارج؛ مما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1172 إصابة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1292 شخصًا.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جراء الفيروس على 26 وفاة؛ فيما سجل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 705 حالات.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 04:12 PM

العدد التراكمي للحالات يرتفع إلى 1172

لبنان: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبت مخبريًّا من أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ثلاث منها من المقيمين المخالطين لوافدين، والأخيرة من اللبنانيين الوافدين من الخارج؛ مما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1172 إصابة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1292 شخصًا.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جراء الفيروس على 26 وفاة؛ فيما سجل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 705 حالات.

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لبنان فيروس كورونا الجديد

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