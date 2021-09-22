"إنفوجرافيك" عن ألقاب الملك المؤسس عبدالعزيز.. هنا التفاصيل

أطلقت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنفوجرافيك عن ألقاب المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتاريخ إطلاقها عليه، وفي عام 1328/1910 لقب الملك المؤسس -رحمه الله- بأمير نجد ورئيس عشائرها عندما كانت الدولة في بداية تكوينها السياسي، وفي عام 1339/1920 لقب بـ"سلطان نجد وملحقاتها"، وأطلق هذا اللقب بعد توحيد الأحساء وعسير.
وفي عام 1344/1926 لقب بـ"ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها"، وتلقب به بعد توحيد الحجاز، وفي عام 1345/1927 لقب بـ"ملك الحجاز ونجد وملحقاتها" تلقب به بعد إعلانه ملكاً على نجد، وفي عام 1351/1932 لقب بـ"ملك المملكة العربية السعودية" تلقب به بعد صدور إعلان توحيد المملكة العربية السعودية.
منذ تكوين الدولة السياسي وحتى إعلان توحيد المملكة
أطلقت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنفوجرافيك عن ألقاب المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتاريخ إطلاقها عليه، وفي عام 1328/1910 لقب الملك المؤسس -رحمه الله- بأمير نجد ورئيس عشائرها عندما كانت الدولة في بداية تكوينها السياسي، وفي عام 1339/1920 لقب بـ"سلطان نجد وملحقاتها"، وأطلق هذا اللقب بعد توحيد الأحساء وعسير.
وفي عام 1344/1926 لقب بـ"ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها"، وتلقب به بعد توحيد الحجاز، وفي عام 1345/1927 لقب بـ"ملك الحجاز ونجد وملحقاتها" تلقب به بعد إعلانه ملكاً على نجد، وفي عام 1351/1932 لقب بـ"ملك المملكة العربية السعودية" تلقب به بعد صدور إعلان توحيد المملكة العربية السعودية.