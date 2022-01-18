انتخاب "آل عقران" رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا".. هذه مسيرته العملية

انتُخب رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بالإجماع للعامين المقبلين، وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية للاتحاد الذي انعقد في الرياض.

وهذه مسيرته العملية:

https://twitter.com/media_ksa/status/1483437837416550406?s=20