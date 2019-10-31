مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم مروع بجدة

نتيجة السرعة الجنونية وثلاث فرق إسعافيه تباشر

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر بإصابة خطيرة؛ إثر حادث تصادم مروع وقع اليوم بجدة؛ نتيجة السرعة الجنونية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة العمليات بالهلال الأحمر تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة 12:25 ظهر اليوم عن حادث تصادم في شارع الأمير ماجد مع شبك المطار باتجاه الغرب.

وأضاف "أبوزيد" تم توجيه ثلاث فرق إسعافية والقائد الميداني عبدالرحمن العمري للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث وفيات وإصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافياً، وكانت الإصابة حرجة، وتم نقلها إلى مستشفى السعودي الألماني.