"عاتي" لرتبة رائد بدوريات جازان

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية النقيب يحيى علي عثمان عاتي مساعد مدير دوريات الشرطة بمنطقة جازان إلى رتبة “رائد”.

فيما قلّد مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري "عاتي" رتبته الجديدة.

وعبّر "عاتي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.