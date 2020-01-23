أمير الرياض يتفقد محافظة المزاحمية ويلتقي المسؤولين والأهالي

اجتمع بالمجلسين البلدي والمحلي وبحث الموضوعات التي تلامس متطلبات المواطنين

قام فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس الأربعاء, بزيارة تفقدية إلى محافظة المزاحمية ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

وتفصيلاً، كان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ المزاحمية سعود بن عبدالله بن معمر، وموظفو المحافظة.

والتقى أمير منطقة الرياض فور وصوله برؤساء المحاكم والقضاة والمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة الذين رحبوا بزيارته الميمونة.

بعد ذلك ترأس أمير الرياض اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة, بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

وجرى مناقشة جداول الأعمال المعدة مسبقاً التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.





وأكد أمير الرياض في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن زيارته لمحافظة المزاحمية تهدف إلى الالتقاء بأهالي المحافظة والتواجد معهم في مواقعهم والاستماع لمطالبهم، مشيراً إلى أن ذلك ضمن مسؤوليات أمراء المناطق.