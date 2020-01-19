يُنصح بتجنبها.. 7 عادات يومية مدمرة للصحة

منها استخدام الصابون المضاد للبكتيريا بكثرة

قد يكون التخلي عن العادات السيئة أمرًا صعبًا للغاية، ويزداد صعوبة إن كنا نعتقد أن هذه العادات هي في الواقع مفيدة؛ في حين أنها على العكس تُلحق بأجسامنا ضررًا كبيرًا.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مجلة "ذا برايت سايد" للصحة والأسرة، أن هناك سبع عادات ضارة، يجب تجنبها، وهي:

* كتم العطاس

يعمل على زيادة الضغط داخل الجمجمة بشكل ملحوظ؛ مما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.

* استخدام العطور

استخدام المواد الاصطناعية لصناعة العطور، يسبب في الغالب الصداع والدوار والغثيان، كما أنها تُحدث تهيّجًا في العينين والجلد والحلق.

* تخزين الطعام في العلب البلاستيكية

تحتوي العلب البلاستيكية على العديد من المواد الكيميائية مثل "ثنائي الفينول"؛ لذا يفضل استخدام العلب الزجاجية أو تلك المصنوعة من السيراميك أو الستانلس ستيل.

* استخدام معجون الأسنان بعد تناول الطعام مباشرة

يفضل استخدام معجون الأسنان بعد ساعة خاصة إذا كانت الوجبات عالية الحموضة؛ ذلك أن تفاعل معجون الأسنان مع هذه المواد يؤثر على مينا الأسنان.

* استخدام الصابون المضاد للبكتيريا بكثرة

يؤدي للقضاء على البكتيريا المفيدة؛ متيحًا بذلك المجال للأجسام الضارة لدخول الجسم.

* ارتداء الثياب الضيقة

يحرم الجلد من التنفس مما يسبب شعورًا متزايدًا بعدم الراحة، والحكة وربما تخدر الساقين.

* شرب العصائر الطازجة

يجهل كثيرون أن العصائر الطازجة مفيدة، ولكن بكميات قليلة، وقد تكون أحيانًا مضرة في حالة بعض الأمراض مثل السكري أو الوزن الزائد.