النصر يواصل تحضيراته في جبل علي.. ويكشف مدة غياب الخماسي المصاب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في مدينة جبل علي الإماراتية.

بدأت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، قسم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تمارين كروية متنوعة، ثم قسم المدرب اللاعبين لثلاث مجموعات تجري اثنتان منها مناورة على منتصف الملعب وتتبادل الأدوار فيما بينها.

تواجد في العيادة الطبية بمقر إقامة الفريق في جبل علي الخماسي عبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد وعبدالعزيز الجبرين وحمد آل منصور وعبدالله الخيبري.

ونشر النادي تقريراً حول إصابة خماسي الفريق الأول وجاءت على الشكل التالي :

الكابتن: عبدالعزيز الجبرين

وقت الإصابة

تعرض للإصابة أثناء التدريبات

نوع الإصابة

تمزق بالعضلة الخلفية للفخذ

لمدة بين 3-2 أسابيع

الكابتن: عبدالله الخيبري

وقت الإصابة

مع منتخبنا الوطني الأول

نوع الإصابة

تمزق بالعضلة الخلفية للفخذ

لمدة بين 4-3 أسابيع

الكابتن: حمد آل منصور



وقت الإصابة

تعرض للإصابة أثناء التدريبات

نوع الإصابة

تمزق بالعضلة الخلفية للفخذ

لمدة بين 3-2 أسابيع

الكابتن: عبدالرحمن العبيد

وقت الإصابة

مع منتخبنا الوطني الأول

نوع الإصابة

تمزق في عضلة الساق

لمدة بين 5-4 أسابيع.

الكابتن عبدالله مادو سيجري كشفاً طبياً للتأكد من نوع الإصابة.