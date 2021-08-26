الأمن السيبراني: ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر

مختصة بمجال التعليم التقني الإلكتروني مجاناً.. أكبر منصة عربية بأيادٍ سعودية

أعلن الأمن السيبراني اليوم عن تسجيل ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر المختصة بمجال التعليم التقني الإلكتروني مجاناً.

وكان قد دشن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منصة سطر، أكبر منصة عربية في مجال التعلم التقني الإلكتروني، بأيادٍ وجهود سعودية.

وأكد الاتحاد أن المنصة بها أكثر من 1300 درس مصور، فضلاً عن مقالات تعليمية، مضيفاً أنه تم إطلاق برنامج المسابقات الأول "إرباك"، الذي يستعرض أكثر من 50 شركة تقنية ناشئة في الموسم الأول فقط.

وأعلن عن عقد أكاديمية طويق شراكة مع 10 شركات عالمية بافتتاح أكاديمياتها المتقدمة والمتخصصة في الرياض، كما أطلقت أكاديمية طويق مبادرة طويق "ألف"، وهي أضخم مبادرة تقنية في المنطقة، تضم أكثر من 40 معسكراً تدريبياً في كل مناطق المملكة.

ومن جهتها، كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج "همة"، البرنامج الوطني لتنمية التقنية، هو أكبر برنامج حكومي لدعم قطاع التقنية في المنطقة، كما تم تصميم مؤتمر LEAP، وهو منصة للتكامل قبل التفاعل، بوجود أكثر من ألف جهة ومستثمر 400 متحدث و700 شركة ناشئة.