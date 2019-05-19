"اقتصاد الشورى" تناقش مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

لتحقيق دوره كممكّن مالي رئيسي

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى اليوم، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، اجتماعاً لمناقشة مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 26/ 2/ 1394هـ، وبحضور المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل وعدد من مسؤولي الصندوق.

وناقشت اللجنة عدداً من التعديلات على نظام صندوق التنمية السعودي، والتي ستمكّن الصندوق من تحقيق دوره كممكن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

شارك في الاجتماع مستشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية الأمير المهندس سلطان بن خالد آل سعود، ومساعد المدير العام للقانونية والالتزام الأستاذ محمد بن عبدالله الجاسر.