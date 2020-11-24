"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 495 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 355741 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 495 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 344311 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5811 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5619 والحالات الحرجة 743 حالة.