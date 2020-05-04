نصف مليون مستفيد من خدمات طوارئ مستشفيات جازان

4921 تدخلاً جراحيًا منها 3121 عملية كبرى و1800 صغرى

كشفت "صحة جازان" أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 462877 مراجعاً، كما بلغ عدد مرضى العيادات 234620 مريضًا، فيما أدخل 20503 أشخاص للتنويم بالمستشفيات وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد التدخلات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفيات صحة جازان بلغ 4921 تدخلاً جراحيًا منها 3121 عملية كبرى، و1800 عملية صغرى، أما عمليات جراحة اليوم الواحد فقد بلغ عددها 1497 عملية.

وبلغ إجمالي عدد الفحوص المخبرية لأقسام المختبرات بالمستشفيات 1593364 فحصًا مخبريًا، وبلغت عدد الفحوص الإشعاعية 187576 فحصًا إشعاعيًا، فيما بلغ عدد المراجعين لمراكز وعيادات الغدد الصماء والسكري 8278 مراجعًا، وبلغ عدد الولادات 4387 ولادة، وبلغ إجمالي عدد جلسات التأهيل 94607 جلسات.