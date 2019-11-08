إحباط تهريب 100 طن متفجرات في زورق متجه للحوثيين

قوات خفر السواحل اليمنية منعت وصولها للمليشيا

أحبطت قوات خفر السواحل اليمنية محاولة تهريب 100 طن من المواد التي تدخل في صناعة الألغام والمتفجرات على متن مركب بحري في البحر الأحمر، كانت في طريقها لمليشيات الحوثي.

وضبطت أجهزة الأمن اليمنية، في عدة مناسبات، شحنات أسلحة ومعدات عسكرية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران التي تتولى تهريب تلك المواد إليها بطرق مختلفة؛ وفق ما تؤكده مصادر استخباراتية يمنية.

وتبذل الأجهزة الأمنية اليمنية، بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، جهودًا كبيرة للحد من تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من إيران إلى مليشيا الحوثي.