سبب غريب.. هندي يقتل زوجته الحامل ويدّعي انتحارها

تم القبض عليه مع والده ووالدته بتهمة القتل

ألقت الشرطة الهندية القبضَ على زوجٍ قَتَل زوجته الحامل لأن أهلها لم يدفعوا المهر.

وكشفت وسائل إعلام هندية، أنه عُثر على الضحية -وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا- متوفاة في ظروف غامضة؛ فيما حاول أهل زوجها وصف ما حدث بأنه "انتحار".

وأكدت والدة الضحية وفق صحيفة "البيان" أن ابنتها تعرضت للتعذيب والمضايقة من قِبَل زوجها وأهله بسبب المهر.

وكشفت أن أهل زوجها قتلوها وجعلوها تبدو وكأنها انتحرت.

وألقت الشرطة القبض على الزوج "جاجانديب" وكل من والدته ووالده بتهمة القتل، وصرح المفتش سوريندر كومار، ضابط مركز شرطة منطقة "موتي ناجار" التي وقع فيها الحادث، بأنهم سجلوا قضية ضد المتهم.

وكانت الضحية قد تزوجت من "جاجانديب" منذ حوالى عام ونصف، وبعد فترة وجيزة من الزواج، بدأ زوجها ووالداه في تعذيبها بسبب المهر.

وأوضحت والدة الضحية، راجني شارما، أن عائلتها حاولت أيضًا التدخل مرات عدة؛ لكن موقف عائلة "جاجانديب" ظل كما هو، ورفضوا تغيير معاملتهم السيئة للضحية.

وأضافت أن عائلتها تَلَقّت مكالمة من أهل زوجها، وزعموا أنها أنهت حياتها بتعليق نفسها في مروحة سقف.