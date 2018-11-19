"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام

تأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي

أتمت المؤسسة إجراءات ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام 1439/ 1440هـ (2018م) بكمية (495) ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (يناير- مارس 2019م)، وبواقع (8) بواخر، موزعة على (4) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (245) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (195) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد بأنه تم دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تَقدمت منها (16) شركة للمنافسة على الكمية المطروحة؛ وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية، وقد تم الترسية على عدد (5) شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة؛ من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat

وبترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام، تكون المؤسسة قد تعاقدت على كمية تُقَدر بنحو (3.1) مليون طن هذا العام.