الأرصاد: سحب ممطرة ورياح نشطة على محافظتَي القنفذة والليث

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة الرابعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.

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29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 09:23 AM

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة الرابعة

الأرصاد: سحب ممطرة ورياح نشطة على محافظتَي القنفذة والليث

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.

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