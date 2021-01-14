"الصحة": تسجيل 169 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 يناير 2021، تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364440 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 188 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356201 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6310 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1929 والحالات الحرجة 302 حالة.