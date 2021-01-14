"الصحة": تسجيل 169 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 يناير 2021، تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364440 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 188 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356201 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6310 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1929 والحالات الحرجة 302 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 يناير 2021، تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364440 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 188 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356201 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6310 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1929 والحالات الحرجة 302 حالة.