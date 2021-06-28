بعقد يمتد لمدة موسمين .. "السليم" يدعم صفوف ضمك

أعلنت إدارة نادي ⁧‫ضمك عن توقيعها عقدًا احترافيًا مع الظهير الأيسر أسامة السليم ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين قادمًا من نادي الثقبة.

وأنهت الإدارة إجراءات التوقيع الرسمي في مقر النادي وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة خليل آل سعيّد.

يُذكر أن السليم بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الاتفاق قبل الانتقال لنادي الكوكب على سبيل الإعارة، ثم انتقل لنادي الخليج، قبل أن يصل للثقبة.