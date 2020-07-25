كفيفة في جدة تروي قصتها مع حفظ كتاب الله.. إرادة جعلت المستحيل ممكناً

قالت: لا يخشى المثابرون التحدي وأصحاب الهمم هم من يصنعون المعجزات

على الرغم من أنها كفيفة لم تقف هدى عبده الطيب (32 عاماً) مكتوفة اليدين دون تحقيق حلمها بحفظ القرآن الكريم كاملاً، لتنال الخيرية في قوله عليه الصلاة والسلام: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

وقالت "الطيب": لا شك أن لدى كل مسلم ومسلمة حباً عظيماً لكتاب الله. ولا يخفى على أحد ما للقرآن من أهميةٍ كبيرةٍ وأثرٍ بالغٍ في إسعاد الناس وإصلاحهم، وهذا الأثر لا يقتصر على الحافظ وحده، بل يمتد إلى مجتمعه، فيصبح الفرد بالقرآن، غيثاً ومشعل خيرٍ ينفع الناس، ويرفع اللهُ من يأخذ هذا الكتابَ بقوة، وينفع به الأمة.

وتابعت: قبل بضع سنوات التحقت بمجموعة من دور التحفيظ وهي دار التنزيل ودار النعيم، ودار الصديقة ودار أنوار المعالي، ففي الأولى كانت الانطلاقة، وفي الثانية أتممت الحفظ، وفي الثالثة أتقنت ودرست المستويات، وفي الأخيرة أتعاهد فيها حفظي، ولله الحمد حصلت على تقدير 99%.

وعن طريقة حفظها بيّنت أنه بعد توفيق الله، بتعاون والديها وحرصهما الدائم –حفظهما الله- ومعلماتها اللاتي تابعن حفظها وصديقاتها اللاتي شددن أزرها، مقدمة الشكر لكل من وقف بجانبها لتنال لقب (حافظة القرآن)، ولم تنسَ جمعية "خيركم" لجهودها في تعليم المكفوفين عبر حلقاتها بالمساجد والدور، وكذلك تطبيق القرآن "نورني" للمكفوفين والمتوفر بعدة لغات، كما ذكرت أنها حفظها كان عبر مصحف "برايل" للمكفوفين وكذلك الاستماع لكبار القراء، وهي تنوي الآن دراسة علوم القرآن والسنة، وتطوير مهاراتها الشعرية والنثرية، والتي لاقت إعجاب الكثير ممن استمعوا لها، وخصوصاً المختصين في علوم اللغة والأدب؛ لكونها تتحدث عن القرآن وفضله مع انتقاء العبارات وجمال اللغة.

وقالت: لا يخشى المثابرون التحدي، وأصحاب الهمم هم من يصنعون المعجزات، فحين تكون هناك إرادة مقترنة بالإيمان والدعاء، سيغدو المستحيل ممكناً.

ووجهت "الطيب" نصيحة للأصحاء حثتهم فيها على تعاهد القرآن وحفظه، مبينةً أن الحياة مع القرآن، كثيرة البركة، عظيمة النفع، فالآيات تروي الفؤاد عذوبةً ونقاءَ. والحب ينمو مع كتاب الله، والشوق الذي يزداد كل يوم لصفحات المصحف، فلا تبغي عنه حولاً ولا تروم له بدلاً. فاغتنم العمر، وابدأ من الآن، ستجد الحياة التي كنت تطلبها، قبل أن تتحسر على فوات هذا الخير، وعلى كل لحظةٍ كنت فيها بعيداً عن القرآن.