"الغذاء والدواء": 222 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة

خلال جولات فرق الهيئة على 1509 من المنشآت الأسبوع الماضي

رصدت هيئة الغذاء والدواء 222 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": خلال جولات #الغذاء_والدواء الأسبوع الماضي على 1509 منشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تم رصد 222 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.