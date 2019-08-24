تنبيه ماطر للرياض.. حالة الـ5 ساعات تصحبها الأتربة

الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة الرياض يفيد بأتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ووفق النظام الآلي للإنذار المبكر يشمل التنبيه: "الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، السليل، المزاحمية، حوطة بني تميم، وادي الدواسر"، وبدأ في الساعة 14:10 وينتهي في السابعة من مساء اليوم.

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24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 02:25 PM

الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تنبيه ماطر للرياض.. حالة الـ5 ساعات تصحبها الأتربة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة الرياض يفيد بأتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ووفق النظام الآلي للإنذار المبكر يشمل التنبيه: "الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، السليل، المزاحمية، حوطة بني تميم، وادي الدواسر"، وبدأ في الساعة 14:10 وينتهي في السابعة من مساء اليوم.

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