بقرار من الاتحاد الآسيوي .. 3 أندية إيرانية خارج بطولة دوري الأبطال 2022

قررت الهيئة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب تراخيص مشاركة أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان من إيران، في دوري أبطال آسيا 2022.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت، الجمعة، أن الهيئة اعتبرت أن الأندية الثلاثة لم تنجح في تلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة، حسب تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، وبالتالي فإنها لم تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

واعتبرت الهيئة أن أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان لا تمتلك الآن أهلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

كما رفضت الهيئة الطلب الاستثنائي الذي تقدم به جول جوهار سيرجان، حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي.

