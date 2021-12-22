"التجارة" تستدعي 323 غسالة من هذا النوع داعيةً من اشتراها لإرجاعها

استرداد نقدي.. غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 323 غسالة تعبئة أمامية "CANDY" 2017 – 2018.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه الغسالات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.