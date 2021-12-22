"التجارة" تستدعي 323 غسالة من هذا النوع داعيةً من اشتراها لإرجاعها

استرداد نقدي.. غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 323 غسالة تعبئة أمامية "CANDY" 2017 – 2018.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه الغسالات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443 03:08 PM

استرداد نقدي.. غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

"التجارة" تستدعي 323 غسالة من هذا النوع داعيةً من اشتراها لإرجاعها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 323 غسالة تعبئة أمامية "CANDY" 2017 – 2018.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه الغسالات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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