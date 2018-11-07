الوطنية لمكافحة التبغ تكرِّم قائدات مدارس حملة "جيلنا واعي"

الحملة انطلقت منذ 3 أسابيع

أقامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجدة، حفلًا تكريميًّا، صباح اليوم الأربعاء؛ للمدارس المشاركة "للبنات"، في حملة:"جيلنا واعي".

جاء ذلك بحضور مديرة برنامج مكافحة التدخين، منسقة أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة، الدكتورة نجاة قاري، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعاد المنصور، ومدير إدارة الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة بجدة، الدكتورة رشيدة الغامدي، ومدير إدارة الشؤون الصحية بالتعليم، مزنة الغانم، وقائدات المدارس المشاركة، والمرشدات الصحيات، وذلك في قاعة ناصر حمد الراشد بمبنى الإدارات النسائية بجدة.

ورحبت الدكتورة نجاة قاري، في كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة، بالحضور، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي تحقيقًا لأهداف وزارة الصحة في الحد من انتشار التدخين، وبيان مخاطره، ونظرًا لمخاطر التدخين والآثار السلبية المترتبة عليه، ولما للتوعية والعلاج من أهمية بالغة في محاربة وباء التبغ والحد من انتشاره.

وأشادت بتعاون إدارة تعليم جدة لإنجاحها، وأن الحملة لاقت تفاعلًا إيجابيًّا من الجميع.

يُذكر أن الحملة انطلقت منذ ثلاثة أسابيع، واستطاعت اللجنة أن تتجاوز النسبة المستهدفة من خلال زيارتها لـ(٩١) مدرسة للبنين والبنات، بهدف توعية وحماية النشء من أضرار تعاطي التبغ والتدخين القسري.