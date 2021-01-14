"التجارة" تستدعي 540 غسالة ملابس من هذا النوع: استردوا مبلغ الشراء

موديل 2020 وطلبت التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحبها

أعلنت وزارة التجارة عن استدعائها 540 غسالة ملابس NIKAI سنة الصنع 2020؛ لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت الوزارة في تغريدة على حسابها في "تويتر" بالتواصل مع الشركة؛ لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.