"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

حائل الأرصاد حالة الطقس

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26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 12:31 PM

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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