المجلس الصحي يُعزز استراتيجيات الصحة العامة في المملكة

بهدف الوصول إلى خطة عمل مشتركة لتنفيذ الخطط وموائمة المشاريع

وقّعت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في مقر الأمانة العامة للمجلس؛ بهدف الوصول إلى خطة عمل مشتركة لتنفيذ الخطط المتعلقة بالصحة العامة، ومواءمة أعمال ومشاريع برنامج الصحة العامة ومبادراته في برنامج التحول الوطني، ولتوحيد مصادر التمويل لها والإنفاق عليها، مما يسهم في الوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.

ووقّع مذكرة التفاهم عن المجلس الصحي السعودي أمينه العام الدكتور نهار بن مزكي العازمي، وعن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وأكد الدكتور "العازمي" الأمين أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية في المملكة، وأن لدى المجلس العديد من الاستراتيجيات والأهداف والمشروعات والمبادرات التي يعمل على تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المملكة، ومن ضمنها مشروع تطوير برنامج حماية الصحة العامة، مضيفاً أنه من أجل ضمان الموائمة وتوحيد الجهود ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، تحقق هذا التعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، المعني بالوقاية في مجال الصحة العامة، الذي يعمل على تنفيذ بعض المبادرات منها برنامج حماية الصحة العامة ومبادرات المركز الوطني للأورام.

من جهته، أكد المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أهمية ما تتضمنه المذكرة من آليات للعمل المشترك بين الجهتين بما يعزز من التطبيق الأمثل لاستراتيجيات الصحة العامة في المملكة، مشيراً إلى أن المركز يعمل حالياً على صياغة أنظمه ولوائح للصحة العامة على المستوى الوطني وتنفيذ مبادرات تُعنى بتعزيز الصحة في المملكة.

وأضاف أن العمل مع المجلس الصحي السعودي سوف يفتح آفاق التعاون المشترك لتنفيذ الخطط المتعلقة بالصحة العامة، مما يسهم في الوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.