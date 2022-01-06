فندق فوكو بونينغتون دبي يرحّب بضيوفه في قلب أبراج بحيرات "جميرا" وسط أجواء من الفخامة والتميز

الفندق الثاني في دبي ضمن مجموعة فوكو يجمع بين أجواء الضيافة المميزة والطابع الإيرلندي الفريد

تُوَسِّع فنادقُ ومنتجات IHG®، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، نطاق حضورها في المنطقة مع إطلاق فندق فوكو بونينغتون دبي؛ ليكون الفندق الثاني التابع للمجموعة في دبي، وأحدث العلامات التجارية ضمن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG.. يجمع فندق فوكو بين الطابع غير التقليدي والفخامة والتميز بأجوائه الهادئة والمريحة.

تمت إعادة تسمية بونينغتون دبي مؤخرًا؛ ليصبح الاسم الجديد "فوكو بونينغتون دبي" الذي يندرج ضمن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG الفاخرة، موفرًا تجربة فندقية رائدة وفق أعلى معايير الضيافة، مانحًا الضيوف تجربة مميزة لا مثيل لها.

يجسِّد الفندق المؤلَّف من 208 غرف، مجموعةً من الميزات التي تتفرد بها علامة "فوكو"، بالإضافة إلى خصائص حصرية، لينعم الضيوف بتجربة إقامة مميزة؛ إذ يحظى رواده بترحيب يتميز بالدفء يحمل توقيع علامة فوكو "come on in"، مع سهولة تسجيل الدخول بفضل الإجراءات المرنة؛ وذلك بمساعدة موظفين خبراء متخصصين حاضرين طوال فترة إقامة الضيوف في الفندق، وسط أجواء مستوحاة من القيم والثقافة المحلية.

وفي إطار الخطة الهيكلية التي تم تنفيذها بهدف تجديد الغرف الفندقية، لتعزيز مفاهيم الراحة التي تتميز بها علامة فوكو؛ يأتي فراش الأسِرَّة المصنوع من مواد مُعاد تدويرها بنسبة 100%، ومواد عضوية عالية الجودة تم تصنيعها لتوفير الراحة للضيوف، بالإضافة إلى شبكة إنترنت عالية السرعة. ويمكن للضيوف الاسترخاء والاستمتاع بميزات "me time" عند الإقامة في رحاب فنادق فوكو؛ حيث تم تجهيز الغرف بأجهزة تلفزيون ذكية، ومكاتب مريحة لمتابعة العمل، بالإضافة لمجموعة من المرطبات المنعشة.

كما يتاح للضيوف من فئة رجال الأعمال، استخدامُ مجموعة من غرف الاجتماعات في فندق فوكو بونينغتون دبي، المجهّزة لإقامة الفعاليات والمؤتمرات، وعقد الاجتماعات الافتراضية وورش العمل المصغرة بفضل تجهيزاتها فائقة الجودة.

يوفر The Leisure Deck إطلالات رائعة على أفق مرسى دبي؛ إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بالمسبح وصالة الألعاب الرياضية المجهزة بأحدث المعدات وغرف الساونا والبخار، كما يقدم صالون التجميل ومقهى المسبح عروضًا يومية مميزة للضيوف.

ولعشاق الأطباق المميزة، يستضيف الفندق تجارب الطعام الشهية وفق قوائم مخصصة؛ وذلك في رحاب مطعم Cavendish ومقهى McGettigan الإيرلندي الحائز على جوائز مميزة. ويمكن للضيوف الاستفادة من برنامج المكافآت IHG Rewards، الذي يُعتبر أول وأكبر برنامج ولاء للضيوف في عالم الضيافة والفنادق؛ حيث يتميز بتقديم مزايا مخصصة.

يَشغل فندق فوكو بونينغتون دبي موقعًا استراتيجيًّا في قلب أبراج بحيرات جميرا، على بُعد دقائق من مرسى دبي وشواطئها، وبقرب مجموعة من مراكز التسوق الفاخرة والمطاعم والمقاهي وأفضل ملاعب الجولف في العالم التي تقام في رحابها أهم البطولات والمنافسات.. ويمكن الوصول من الفندق المصنف ضمن فئة خمس نجوم إلى موقع إكسبو 2020 دبي، والمنطقة الحرة بجبل علي بسهولة، كما يمكن الوصول إليه من مطاري دبي وأبو ظبي؛ مما يجعله موقعًا مثاليًّا لاستكشاف دبي، والاستمتاع بتجربة إقامة توفر مزايا فريدة للعمل والترفيه على حد سواء.

وفي تصريح له، قال دينيس ماكجيتيجان، الرئيس التنفيذي لـ"بونينغتون" للضيافة في أبراج بحيرات جميرا: "يسعدنا افتتاح الفندق الثاني لعلامة فوكو في دبي، العلامة الفندقية التجارية الرائدة المميزة، التي تحرص على توفير خدمات فندقية رائدة لإقامة مريحة، تمنح الضيوف خيارات مرنة، صُممت لاستقطاب الأعداد المتزايدة من الضيوف الزائرين للدولة. يعني اسم فوكو في اللغة اللاتينية، "الدعوة" و"التواصل معًا"، ويجسّد ما تقدمه فنادقنا للضيوف، من بيئة مناسبة لعقد الاجتماعات، ومجموعة من مرافق الراحة والاسترخاء ضمن موقع واحد؛ بهدف تلبية احتياجات عملائنا؛ إذ يُعد الفندق الجديد وجهة مثالية للزوار الذين يتطلعون لمتابعة أعمالهم، أو ممن يبحثون عن الترفيه، في رحاب فندق مميز بلمساته الرصينة التي تُضفي على خدماتنا التوازن الذي نأمل أن ينال رضا ضيوفنا بدءًا من وسائل الراحة الممتعة وصولًا إلى الأسرة الضخمة المريحة".

وتابع: "أفتخر أن أكون عضوًا من فريق متميز يتولى إدارة مجموعة رائدة من الفنادق الفاخرة التي تقدم خدمات عالية الجودة، وتجسّد مفهومًا مميزًا لتجربة فندقية رائدة من فئة خمس نجوم لعملائنا في دبي وخارجها".

تستمر فنادق فوكو بالتطور كجزء من طموح العلامة التجارية العالمي حيث تنوي استقبال الضيوف في 200 فندق فوكو خلال العشر سنوات القادمة في مدن ومناطق ترفيهية رائدة. وكشهادة على الأهمية العالمية المتزايدة للعلامة التجارية؛ سيتم افتتاح ثلاثة فنادق أخرى في الأشهر المقبلة، تشمل: (فوكو سنغافورة، وفوكو جوهانسبرج روزبانك، وفوكو سيول جانجنام).

وتؤكد فنادق ومنتجات IHG التزامها بتطبيق معايير النظافة؛ لينعم الضيوف براحة البال خلال إقامتهم في فندق فوكو بونينغتون دبي؛ وذلك من خلال تطبيق بروتوكولات IHG Clean Promise، الذي خضع للتطوير على يد خبراء من كليفلاند كلينك وشركتي إيكو لاب ودايفرسي الرائدتين عالميًّا في تقنيات وخدمات النظافة والتعقيم. تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني للاطلاع على المزيد من التفاصيل http://www.ihg.com/clean.

يقدم الفندق عروضًا مميزة بمناسبة الافتتاح تشمل خصمًا بنسبة 20% على أفضل الأسعار المرنة لكل ليلة إقامة شاملة وجبة الإفطار، وتستمر حتى تاريخ 4 مارس 2022.

ويمكن لأعضاء برنامج مكافآت IHG Rewards الحصول على الأسعار الحصرية الخاصة بالأعضاء، ويمكنهم كسب نقاط المكافآت واستردادها بمجرد الحجز بشكل مباشر من خلال موقع ihg.com.

للحجز والحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ihg.com/voco/hotels/us/en/dubai/dxbjl/hoteldetail.

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