عروض الإنزال المظلي والدبابات والفلاي بورد تجذب زوار المهرجان البحري

محافظ الجبيل أثنى على الدور الفعال الذي تقوم به قيادة الأسطول الشرقي

جذبت فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان البحري، بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية، في الجبيل، الزوار والمواطنين، وذلك بما تقدمه من عروض عسكرية متنوعة، شملت مسيرة القوارب والدبابات البحرية وعروض الفلاي بورد.

كما ألهبت عروض طيران القوات البحرية، واستعراض فصيل البيانات والتتابع لطلبة معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية، وعروض القفز الحر بالمظلات، حماس الجمهور، الذي عبر عن إعجابه وفخره بالقدرات والمهارة العالية التي أظهرها الأبطال المشاركون في العروض.

من جانبه، أثنى محافظ الجبيل عبدالله العسكر، على الدور الفعال الذي تقوم به قيادة الأسطول الشرقي من خلال المشاركة في المسؤولية الاجتماعية.

وأكد أن تنوع الفعاليات في محافظة الجبيل وكافة مناطق المملكة، يأتي انطلاقاً من حرص القيادة -حفظها الله- على توفير ترفيه هادف وممتع، يحقق أهداف برنامج جودة الحياة، كما أشاد بالتواجد المستمر لقيادة الأسطول الشرقي في المحافل والفعاليات الوطنية.

وقال: شعار المهرجان يهدف إلى إيصال رسالة تهدف إلى ترسيخ الولاء في نفوس جميع أبناء الشعب السعودي، وهذا ما عهدناه عنهم عبر التاريخ والشعور بالفخر والانتماء لهذا الوطن الشامخ والحماية عن حدوده ومكتسباته والتضحية في سبيل ذلك بأغلى ما يملكه المواطن السعودي.

يذكر أن فعاليات المهرجان البحري الرابع، انطلقت أمس الخميس بحضور محافظ الجبيل وقائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن فهد بن عبدالرزاق الشمراني، ومدراء وقادة ورؤساء الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية من مدنيين وعسكريين وسط حضور جماهيري غفير.