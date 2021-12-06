برعاية "سبق".. غدًا ينطلق ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور

بموافقة الملك.. وتصاحبه فعاليّات ثقافية ومعارض تراثية وجلسات علمية

ينطلق غدًا الثلاثاء الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور" الذي يحظى بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وتنظمه الجمعية السعودية التاريخية فرع منطقة مكة المكرمة بمشاركة جمعية حفظ التراث بالقنفذة وعدد من الجهات المعنية بالمحافظة.

حيث تنطلق فعاليات الملتقى العلمي صباح غدٍ بالتدشين ويستمر لمدة يومين ويصاحب الملتقى فعاليّات ثقافية ومعارض تراثية وجلسات علمية، وترعاه "سبق" إعلاميًا.