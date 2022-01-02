كورونا.. 27553 إصابة جديدة بالهند و12515 بألمانيا و191 بالصين

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 27553 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند، إلى 34.88 مليون منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 284 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 481770.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و189329 بعد تسجيل 12515 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112155 بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 102505.

وقالت اللجنة، في بيان، إن 131 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.