أمانة الحدود الشمالية تنهي صيانة أكثر من 22 ألف عمود إنارة خلال 90 يوماً

ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري "صوّر وأرسل"

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية صيانة 22938 عمود إنارة خلال الـ 90 يوماً الماضية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة "صوّر وأرسل".

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي؛ لمعالجة جميع أشكال التشوّه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.