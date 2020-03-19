وكيل إمارة الرياض: إنجاز 1600 عملية إلكترونية

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من "كورونا"

أفاد وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بأنه تنفيذاً لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتطبيق آليات العمل عن بعد واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا فقد تم إنجاز أكثر 1600 عملية إلكترونية بإمارة المنطقة وعمل حملات توعوية للوقاية من العدوى وتفعيلها .

جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج آليات العمل عن بعد .

واستعرض التقرير الخدمات الإلكترونية لإمارة الرياض وإحصائيات بيانية وقد بلغت 1600 عملية إلكترونية تضمنت المجلس الإلكتروني الذي يمثل مجلس أمير منطقة الرياض ونائبه، وكذلك طلبات المواطنين عبر الموقع الرسمي للإمارة عن بعد إضافة إلى معاملات الوارد للاتصالات الإدارية آليًا عبر قنوات التواصل الإلكتروني .

وأشار "السديري" إلى عقد اجتماعات الإمارة عبر الاتصال المرئي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

