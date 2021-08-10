"الصحة": تسجيل 864 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 451 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، تسجيل 864 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535176 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 451 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 515990 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8357 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10829 والحالات الحرجة 1396 حالة.