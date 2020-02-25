مدير مركز التنمية بمكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرائع"

"السواط" ثمَّن ما تقوم به الجمعية من جهود مستمرة في سبيل خدمة المستفيدين

استقبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط ومشرف الجمعيات سامي بن تراحيب المقاطي، بمقر مركز التنمية صباح أمس الاثنين رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالشرائع الدكتور ستر بن ثواب الجعيد يرافقه مدير الجمعية المكلف بندر بن صالح سمارة ومدير العلاقات العامة والإعلام رعد بن فيصل الحساني.

وخلال اللقاء قدم رئيس جمعية البر التهنئة بمناسبة المقر الجديد للمركز كما قدم درعاً تذكارية، متمنياً دوام التوفيق والمزيد من التقدم، ثم جرى تبادل الأفكار والآراء ومناقشة التطلعات المستقبلية للعمل الخيري.

ثم رافق مدير المركز رئيس الجمعية في جولة تعريفية على الأقسام والإدارات في المبنى الجديد.

وفي الختام، قدم مدير مركز التنمية شكره على هذه الزيارة وعلى ما تقوم به جمعية البر بالشرائع من جهود وتقدم مستمر في سبيل خدمة المستفيدين.