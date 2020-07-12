"الإذاعة والتلفزيون" تعتذر وتوقف برنامج "أمنية خضراء" على قناة sbc

تقديراً لمشاعر المشاهدين

أصدرت هيئة الاذاعة والتلفزيون توضيحاً بخصوص برنامج "أمنية خضراء" الذي يبث على قناة SBC وما حمله من تفسيرات غير مقصودة.

وقدّمت الهيئة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" اعتذارها للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج، وأكدت أن ذلك لم يكن ضمن مخططه أو الرسائل الإعلامية فيه، وقررت إيقاف إعادة بث البرنامج المذكور على القناة؛ تقديراً لمشاعر مشاهديها، والذي كان ضمن دورة البرامج في القناة لعام 2019.

وأكدت الهيئة حرصها التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج، والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.

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12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 07:37 PM

تقديراً لمشاعر المشاهدين

"الإذاعة والتلفزيون" تعتذر وتوقف برنامج "أمنية خضراء" على قناة sbc

عبدالحكيم شار

الرياض

16 13,998

أصدرت هيئة الاذاعة والتلفزيون توضيحاً بخصوص برنامج "أمنية خضراء" الذي يبث على قناة SBC وما حمله من تفسيرات غير مقصودة.

وقدّمت الهيئة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" اعتذارها للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج، وأكدت أن ذلك لم يكن ضمن مخططه أو الرسائل الإعلامية فيه، وقررت إيقاف إعادة بث البرنامج المذكور على القناة؛ تقديراً لمشاعر مشاهديها، والذي كان ضمن دورة البرامج في القناة لعام 2019.

وأكدت الهيئة حرصها التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج، والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.

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