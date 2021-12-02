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ثمّن في كلمة وجهها لهم عبر الاتصال اللاسلكي بطولاتهم وتضحياتهم للدفاع عن الوطن

بالفيديو .. "آل الشيخ" للمرابطين بالحدود: أنتم ترفعون الرأس وسعيد بوجودي معكم في ميدان الشرف

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الجنود المرابطين بقيادة حرس الحدود بجازان بالأبطال وبالأشاوس للدفاع عن الوطن وحماية حدوده، معبرًا عن سعادته الغامرة وفخره واعتزازه بوجوده معهم في ميدان الشرف.



جاء ذلك في مقطع فيديو موثق خلال زيارته اليوم لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان في إطار زيارته للمنطقة لتفقد قطاعات الشؤون الإسلامية وتدشين مشروعات وبرامج وملتقيات دعوية، حيث قال في كلمة وجهها لكل الجنود على الشريط الحدودي عبر جهاز اللاسلكي جاء فيها: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أبطالنا الأشاوس وبارك الله فيكم وفي مساعيكم وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا".



وأضاف: "أنا سعيد بوجودي بينكم في ميدان الشرف وفخور بمنجزاتكم وما تقدمونه من أعمال مباركة لحماية الوطن وحراسة حدوده فبارك الله فيكم وحفظ الله الوطن وقيادتنا من كل سوء ومكروه".



وأردف يقول: "أكرر فبارك الله فيكم فأنتم ترفعون الرأس وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء" .



من جانب آخر، شكر الجنود المرابطون الوزير "آل الشيخ" على كلماته المحفزة والتي وصفوها بأن لها دورًا عظيمًا في رفع معنوياتهم، سائلين الله أن يحمي الوطن ويرحم الشهداء ويشفي المصابين ونسأله سبحانه النصر والتمكين في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - . (فيديو)