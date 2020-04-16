اليابان تفرض الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا

ستطبق حتى 6 مايو للحد من الانتقالات في "الأسبوع الذهبي"

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "آبي" وفق "روسيا اليوم": حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.

اليابان فيروس كورونا الجديد

3

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 04:08 PM

ستطبق حتى 6 مايو للحد من الانتقالات في "الأسبوع الذهبي"

اليابان تفرض الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,681

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "آبي" وفق "روسيا اليوم": حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

اليابان فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020