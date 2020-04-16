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ستطبق حتى 6 مايو للحد من الانتقالات في "الأسبوع الذهبي"

اليابان تفرض الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "آبي" وفق "روسيا اليوم": حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.