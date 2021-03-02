المملكة وبلغاريا توقعان مذكرة في مجال خدمات النقل الجوي

تشمل عددًا من البنود التنظيمية المتعلقة بتعزيز التنسيق

وقّع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بلغاريا، التي مثلها وزير النقل البلغاري روسين جليازكوف، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، وذلك بمقر وزارة النقل في الرياض.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود التنظيمية المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق في مجال النقل الجوي بالإضافة إلى السلامة الجوية وأمن الطيران، وجدولاً للطرق التي سيتم تشغيلها، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي.

واشتملت كذلك على التعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى رفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار.