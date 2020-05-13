إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين.. مجلس الشورى يكمل عقد 10 جلسات ويصدر خلالها 83 قراراً في 95 موضوعاً

إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- الذي صدر في التاسع من شهر شعبان لعام 1441هـ، باستمرار مجلس الشورى بعقد جلساته واجتماعات لجانه عن بُعد، وسط استمرار جائحة كورونا، أكمل مجلس الشورى عقد جلساته العامة، إذ عقد عشر جلسات عادية (عن بعد) أصدر من خلالها 83 قراراً وناقش 95 موضوعاً أدرج على جدول أعماله بمشاركة فاعلة من أعضاء المجلس من مختلف أرجاء المملكة، فيما عقدت لجان المجلس المتخصصة الأربعة عشر ثلاثة وأربعين اجتماعاً نوقش خلالها عدد من الموضوعات.

جاء ذلك في تصريح صحفي للأميـن العـام لمجلـس الشـورى محمد بــن داخـل المطيـري.

وأوضح محمد المطيري أن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجه الأمانة العامة للمجلس باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لعقد جلسات المجلس واجتماعات لجانه عن بُعد، بما يكفل حسن الأداء وإنجاز المجلس لأعماله وفقاً لأنظمته وقواعد عمله كما لو كانت تلك الجلسات والاجتماعات تعقد بصورتها المعتادة، وذلك استجابة لتوجيه القيادة الكريمة بمواصلة المجلس للنهوض بدوره في صناعة القرار الوطني.

وأكد أن المجلس نجح في انتظام جلساته العامة واجتماعات لجانه المتخصصة (عن بعد)، واستطاع إنجاز العديد من الأعمال وإصدار القرارات اللازمة، حيث ناقش خلال جلساته العشر التي عقدها (عن بعد) خمسة وتسعين بنداً منها تسعة وثلاثين تقريراً سنوياً، وستة وعشرين نظاماً وتعديل على نظام، وما يقارب ثلاثين اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ولفت النظر إلى أن المجلس أصدر خلال جلساته العشر ثلاثة وثمانين قراراً، وأحال اثنتي عشر موضوعاً إلى اللجان المتخصصة؛ لاستكمال دراستها، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس (عن بعد) بكفاءة عالية من حيث المداخلات والمناقشات والتوصيات.

وأشار المطيري إلى أن لجان المجلس المتخصصة الأربعة عشر، واصلت أعمالها بناء على التوجيه الملكي الكريم حيث عقدت (عن بعد) ثلاثة وأربعين اجتماعاً شارك فيها سبعة وخمسون مندوباً من الجهات الحكومية، ونوقش خلال هذه الاجتماعات ستة وتسعين موضوعًا.

ونوه في هذا الصدد بمستوى التعاون والتنسيق بين المجلس ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بالإضافة إلى تضافر جهود الأجهزة الداخلية بالمجلس للتحضير لانعقاد جلسات المجلس واجتماعات لجانه المتخصصة وربط اعضاء المجلس المتوزعين على مدن المملكة وقراها بالمقر الرئيس للمجلس بمدينة الرياض.